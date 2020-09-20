أنقرة (زمان التركية) – رفع البنك المركزي التركي خلال استطلاع توقعات شهر سبتمبر/ أيلول الجاري توقعاته لمعدلات التضخم وسعر صرف الدولار بنهاية العام الجاري.

ويواصل الدولار واليورو تحطيم مستويات قياسية أمام الليرة التركية، فمؤخرا سجل الدولار 7.55 ليرة في حين بلغ سعر اليورو بين 8.89.

ورفع المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري إلى 11.46 في المئة بعدما كانت تبلغ 10.82 في المئة خلال الاستطلاع السابق.

ورفع البنك المركزي التركي أيضا توقعاته لسعر الدولار بين البنوك بنهاية العام الجاري من 7.3428 ليرة إلى 7.5990 ليرة.

وتضمن الاستطلاع أيضا تغيير توقعات نسبة الفائدة لليلة واحدة من 9.79 في المئة إلى 11 في المئة، كما رفع البنك المركزي توقعات متوسط تكلفة التمويل المرجحة من 9.43 في المئة إلى 10.58 في المئة.

وخلال الاستطلاع بلغت توقعات سعر الفائدة على مزاد الريبو لمدة أسبوع 8.43 و8.62 في المئة على التوالي.

وكانت توقعات سعر الدولار بنهاية العام الجاري تقدر ب7.34 ليرة غير أنها ارتفعت خلال الاستطلاع الأخير إلى 7.60 ليرة.

وارتفعت توقعات مؤشر العملات الأجنبية بعد 12 شهرا من 7.68 ليرة على 7.94 ليرة.

وخلال الاستطلاع السابق بلغت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 نحو -1.6 في المئة غير أنه بلغت خلال الاستطلاع الأخير نحو -1.5 في المئة.

هذا وتراجعت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 من 4.3 في المئة إلى 4.2 في المئة.

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