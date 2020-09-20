إسطنبول (زمان التركية) – تعرض البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري إبراهيم كابوغلو، لاعتداء على سيارته من خلال إلقاء الحجارة عليها.

النائب إبراهيم كابوغلو كان قد تعرض للتهديد في منزله من قبل صاحب أحد المقاهي، بعد أن تقدَّم بشكوى بسبب الضوضاء التي تصل إلى داخل منزله؛ بعدها هاجم مالك المقهى ومديره سيارة كابوغلو وألقوا عليها الحجارة، ليتم القبض عليهم ثم الإفراج عنهم.

الكاتب الصحافي باريش ياركاداش، قال في تغريدةعبر تويتر: “كابوغلو تقدم بشكوى ضد أحد المقاهي بسبب الضوضاء المستمرة. وتطور الأمر إلى الاعتداء على سيارته من قبل مالك ومدير المقهى باستخدام الحجارة. مما أدى إلى تحطم زجاج السيارة”.

وأوضح أن الحادث وقع قبل يومين، وقد ألقي القبض على الفاعلين، ثم تم الإفراج عنهما على ذمة القضية.

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