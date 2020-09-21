أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو، النهج الذي تتبعه حكومة الرئيس رجب أردوغان في شرق البحر المتوسط بأنه يشير إلى رعونة وطيش، وأن تركيا لم تجني من وراء ذلك شئ .

وخلال كلمته عبر تقنية التيليكونفرنس في المؤتمر الدوري الأول للحزب بمدينة أنطاليا أفاد داود أوغلو حمل أدوغان السلطة الحاكم مسؤولية تكاتف جميع الدول في شرق المتوسط ضد تركيا قائلا.

وتطرق داود أوغلو تزايد التحالفات بين اليونان وقبرص ودول العالم، قائلا: “كل يوم نشاهد مناورات مشتركة. كل يوم تأتي اليونان باتفاقية تضامن لصالح قبرص اليونانية، وفي الأسبوع الماضي وقع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو اتفاقية مع إدارة قبرص اليونانية وتجاهل قبرص التركية. لا يقتصر الأمر على عدم إجراء زيارات رسمية لها بل أيضا لا يتم الحصول على آرائها حول الأمر. الولايات المتحدة رفعت مؤخرا حظر السلاح المفروض على قبرص اليونانية منذ سنوات”.

المدفعيات توجهت صوت حدودنا

وأشار داود أوغلو أيضا إلى المناورات التي أجرتها اليونان والولايات المتحدة جنوب جزيرة كريت الأسبوع الماضي، قائلا: “الآن باتوا يجرون مناورات في تراقيا الغربية أي بجوارنا مباشرة. أجروا مناورات بالمنطقة الملاصقة للمجتمعات التركية. الدبابات التي تحمل العلمين اليوناني والأمريكي صوبت مدفعياتها إلى حدودنا وإلى أدرنة أمام أعين اشقائنا. هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة فعاليات كهذه، لكن لم يعلق أحد على الأمر. يا له من وضع نموذجي”.

شار إلى أن رئيسة اليونان كاتيرينا ساكيلاروبولو تجري اليوم الإثنين زيارة إلى قبرص تستغرق خمسة أيام، وتعد الأولى لها خارجيا منذ تسلمها المنصب في مارس الماضي. وقالت الرئيسة اليونانية إن الزيارة تأتي تعبيرا عن التضامن مع قبرص في وجه “العدوان التركي المتصاعد”.

ومنح قادة الاتحاد الأوروبي تركيا مهلة أخيرة لخفض التوترات في شرق المتوسط قبل انعقاد قمته هذا الأسبوع، وإلا ستواجه عقوبات بينها اقتصادية، وفي سبيل ذلك تحدث مسئولون أتراك عن أهمية الحوار مع اليونان.

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