زونجولداك ( زمان التركية) – حصلت شركة “Centerra Gold” الكندية على حق التنقيب عن الذهب في السواحل الغربية للبحر الأسود، بالرغم من اتهام الشركة بتسميم المواطنين بمادة السيانيد السامة في دولة قيرغيزستان خلال تنقيبها عن الذهب .

الكاتب الصحافي بالين جنكيز أوضح في مقال أن الشركة الكندية متهمة بالتسبب في تسمم المواطنين في قيرغيزستان باستخدام السيانيد، محذرًا من أن تولي الشركة أعمال التنقيب في مدينة زونجولداك بالسواحل الغربية للبحر الأسود يهدد بحدوث كارثة تلوث بيئي مفجعة.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ أعمال التنقيب في ثلاثة مشروعات رئيسة حول العالم في الوقت الحالي الأول في كندا والثاني في قيرغيزستان والثالث في تركيا، مشيرًا إلى أن عمل الشركة في قيرغيزستان شهد العديد من الحوادث منها تسرب مادة السيانيد السامة إلى المياه مما تسبب في تسمم الآلاف من المواطنين.

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