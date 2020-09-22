القاهرة (زمان التركية)ـــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء الدكتور مشعل بن فهم السلُمي رئيس البرلمان العربي.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة أن الأمين العام بحث مع الدكتور السلمي تطورات الاوضاع الاقليمية والتعاون بين البرلمان والجامعة في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الدكتور السلُمي في تعزيز دور البرلمان العربي وفعاليته، ودفاعه عن الأولويات العربية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية وخاصة خلال الفترة الدقيقة الحالية التي تشهد تعدد الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية.

وأوضح المصدر أن الامين العام عبر كذلك عن تقديره لدور السلُمي في تطوير التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي خلال فترة توليه الرئاسة، مشيداً بالدور الذي لعبه في الارتقاء بمكانة البرلمان العربي وتعزيز وجوده على الخريطة السياسية والبرلمانية الدولية وتعميق علاقاته مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية بما يخدم القضايا العربية.

تحدر الاشارة الي أن الدكتور مشعل بن فهد السلُمي قد تولى رئاسة البرلمان في 2016، وأُعيد انتخابه في ديسمبر 2018، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان انتخابات مرتقبة لاختيار الرئيس الجديد.

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