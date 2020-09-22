أنقرة (زمان التركية) – أعلن في تركيا عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم “حزب الخضر”.

ويتألف حزب الخضر الذي سلم مستنداته إلى وزارة الداخلية، من 110 أعضاء مؤسسين، ويعطي الأولوية للسياسة البيئية.

وفي تعليق على الدافع لتأسيس حزب الخضر، أفادت المتحدثة باسم الحزب، أمنية أوزكان، أن العالم الآن يواجه ثلاث أزمات كبرى على الصعيد الدولى ألا وهي الأزمة المناخية وأزمة الصحة العالمية وأزمة الديمقراطية والعدالة بسبب الظلم وعدم المساواة مجتمعيا واقتصاديا وثقافيا.

أضافت أوزكان: “السياسات المؤثرة لمواجهة هذه الأزمات تعتمد على الأفكار البيئية. وخير مؤشر على هذا السياسة البيئية المتصاعدة في شتى أرجاء العالم وفي مقدمته أوروبا. الحركة البيئية القائمة في تركيا منذ سنوات طويلة أسست حزب الخضر بالأخذ في عين الاعتبار احتياجات المجتمع الحالية”.

وفيما يلي برنامج الحزب المنشور على موقعه الالكتروني:

– اقتصاد خالي من الكربون

الاعتماد على الوقود الأحفوري يتسبب في أزمة المناخ التي تزعزع البنيات الاجتماعية والسياسية والعلاقات الاقتصادية والديناميات. ويكمن حل المشكلة في إلغاء اعتماد الاقتصاد على الكربون. لذا نهدف إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري تماما بحلول عام 2050.

– نظام بيئي جديد

تحويل البنية التحتية للطاقة والنقل هو تحويل جذري من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية كإنتاجية الطاقة وخلق أعمال جيدة وتعزيز جودة المعيشة والسياحة الاستمرارية والزراعة على نطاق صغير وخدمات الصيانة والأعمال في المجالات البديلة والغير رسمية.

– حق المياه للجميع

المياه حق مشترك لا غنى عنه للأفراد والكائنات الحية الأخرى والأجيال القادمة. وباعتبارنا حزب الخضر سنضع سياسات مائية ستصلح التوازن المائي المتدهور وتهدف لترشيد استهلاك المياه في المنازل والمناطق الزراعية والصناعية.

سنعمل على استمرارية التغييرات الهيكلية والعلائقية في جميع المجالات من أجل تغيير العقلية الذكورية السائدة وحرية جميع الأفراد من ذكور وإناث ومثليين باعتبارهم مواطنين سواسية.

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