أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر صرف الدولار في تركيا قفزة سريعة أخرى.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 7.65 ليرة تركية، بعد أن كان أمس الإثنين 7.59 ليرة.

ويوم السبت كان سعر صرف الدولار 7.55 ليرة.

أما اليورو فسجل ثباتا على سعر صرف أمس عند 8.98 ليرة تركية.

ويشكل قرار الفائدة الذي سيصدر عن البنك المركزي يوم الخميس أبرز مؤشر للأسواق خلال هذا الأسبوع.

وعلى الصعيد الآخر تراقب الأسواق عن كثب التوترات القائمة في شرق البحر المتوسط بين تركيا اليونان والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد قمة هامة هذا الأسبوع لمناقشة فرض عقوبات على تركيا.

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