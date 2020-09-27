باكو (زمان التركية)ــ وضعت السلطات في أذربيجان قيودا على استخدام شبكة الإنترنت في وقت يشن فيه جيش أرمينيا هجمات عسكرية استهدفت أربع محافظات أذربيجانية، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وقالت وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا في أذربيجان إنها فرضت قيودا على شبكات الانترنت على نطاق البلد.

الوزارة ذكرت أنها تأمل قبول مواطني أذربيجان الظروف الطارئة بسبب قيود مفروضة على شبكات الانترنت في ظروف النزاع المسلح. وفق وكالة أذرتاج.

ويبدو أن السلطات تحاول منع وصول معلومات لمواطنيها لم تعلن عنها خاصة فيما يتعلق بخسائر جراء الهجوم العسكري، أو محاربة شائعات تبثها أرمينيا.

وفتح الجيش الأرمني فجر اليوم نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع الجيش الأذربيجاني والمستوطنات المدنية، في محافظات تارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل. وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وكشفت الدفاع أنه سقط مدنيين قتلى وجرحى، سيعلن عدد الضحايا بعد التدقيق.

في حديث للشعب قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: “دماء شهدائنا لن تبقى على الأرض. لقد دمرنا الآليات العسكرية التابعة للجيش الأرمني. وتحاول أرمينيا الاستيطان في أراضينا المحتلة بشكل غير قانوني”. قال.

أضاف علييف “لدينا شهداء وجرحى نتيجة الهجوم الذي شنته أرمينيا. نحن ندافع عن أرضنا. قره باغ لنا وقره باغ أذربيجانية”.

كما أعلن الجيش الأذربيجاني أنه شن هجوما معاكسا على طول خط الجبهة “لردع هجوم العدو وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين”. وفق وكالة أذرتاج.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأذربيجاني انار ايوازوف أنه “تعرضت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية للنيران ولكن طاقمها استطاع توجيها نحو الجانب الاذربيجاني من خط الجبهة وطاقمها على قيد الحياة”.

وأدانت اليوم وزارة الخارجية التركية، هجمات الجيش الأرمني.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أكسوي، قال في بيان: “ندين بشدة الهجوم الأرمني الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين”. أضاف أكسوي “الهجمات، أظهرت أرمينيا مرة أخرى أنها أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأشار أكسوي إلى أن القوات المسلحة الأرمنية انتهكت وقف إطلاق النار هذا الصباح، وأشار أكسوي إلى ما يلي:

“ستستخدم أذربيجان بالطبع حقها في الدفاع عن النفس لحماية شعبها وسلامة أراضيها. وفي هذه العملية، فإن تركيا ستقدم الدعم الكامل لأذربيجان”.

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