باكو (زمان التركية)ــ وافق البرلمان الأذربيجاني مساء اليوم الأحد على قرار الرئيس إلهام علييف بإعلان “حالة الحرب” في بعض أجزاء البلاد بسبب الاشتباكات على خط المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان.

وفقا للقرار المتخذ في الاجتماع الاستثنائي، طالما استمرت “حالة الحرب” ، سيتم تقييد الحقوق والحريات الدستورية وحقوق الملكية للمواطنين الأذربيجانيين والأجانب في البلاد بشكل جزئي ومؤقت.

مع “حالة الحرب” ، من المتصور أيضًا أن يتم إعلان حظر التجول في أوقات معينة في بعض المناطق.

وكانت أذربيجان أعلنت في وقت سابق من اليوم فرض قيود على استخدام شبكة الإنترنت.

وفجر اليوم الأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة الأرمني الأذربيجاني عندما فتحت القوات الأرمينية نيران المدفعية على أربع محافظات أذربيجانية.

شن الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا وأعلن تحرير 5 قرى.

ويأتي قرار الرئيس الأذربيجاني بعد جلسة لمجلس الأمن الأذري برئاسته.

وتقول تقارير غير مؤكدة إن تركيا أرسلت قوات للقتال في صفوف الجيش الأذري وأن بينهم مقاتلين “مرتزقة” سوريين.

#فيديو مجموعات المرتزقة السوركيين ( ميليشيات الجيش الوطني السوري ) الذين شحنتهم أنقرة الى اذربيجان وهم يتوجهون الى جبهات #اذربيجان #ارمينيا لمساندة الجيش الاذري الشيعي وسط تكبيرات وهتافات ! pic.twitter.com/qKgr5k2cr5 — Syria Post سوريا بوست (@syriapostnew1) September 27, 2020

وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف عقب الهجمات الأرمينية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال أكار “سنكون مع أشقائنا الأذربيجانيين بكل الوسائل للنضال من أجل حماية وحدة أراضيهم”.

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