أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن أيهان بيلجان، رئيس بلدية قارص الذي تم اعتقاله قبل ثلاثة أيام، تعرض للتسمم داخل مديرية أمن أنقرة.

وأبلغ بيلجان محاميه أنه شعر بوعكة صحية أثناء تناوله طعام المساء غير أنه لم يتم نقله إلى المستشفى.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الواقعة مساء أمس عبر تويتر.

وذكر الحزب الكردي في تغريدة أن بيلجان المحتجز داخل مديرية أمن أنقرة أبلغ محاميه بتسممه من طعام المساء غير أن المسؤولين لم يقوموا بنقله إلى المستشفى، كما أشار الحزب إلى عدم سماح المسؤولين لمحاميه بلقاء موكلهم وهو ما يجعلهم غير قادرين عن تلقي معلومات بشأن الحالة الصحية لبيلجان.

تجدر الإشارة إلى اصدار السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 82 شخصا في سبع مقاطعات في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أنقرة فيما يخص أحداث كوباني التي شهدتها تركيا في عام 2014 وأسفرت عن حبس رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سابقا، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ.

واعتقلت قوات الأمن العديد من الأشخاص من بينهم النواب السابقين عن الحزب الكردي، أيلا أكات عطه وسري سريا أوندر وألتان تان ونظمي جور وأمنية بياز أوستون وأمينة أينا، وعضو الهيئة التنفيذية للحزب، ألب ألتنورس، وقيادات سابقة وحالية بالحزب بجانب رئيس بلدية قارص، أيهان بيلجان.

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