واشنطن (زمان التركية) – حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي الأمريكي (IIF) روبين بروكس من استمرار انهيار جنبيك رة التركية أمام العملات الأجنبيكخلال الفترة المقبلة، بفعل حجم الإقراض المتزايد.

وتجاوز سعر صرف الدولار في تركيا 7.60 ليرة تركية، فيما فقدت العملة المحلية 20 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

روبين بروكس أوضح أن القروض في تركيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، قائلًا: “العجز الجاري في تركيا أعلى من المعدلات السابقة. تركيا قد تواجه أزمة في سد العجز الجاري هذا من خلال جذب المستثمرين. وإذا استمر العجز الجاري بهذا الشكل قد تشهد الليرة المزيد من فقدان القيمة أمام العملات الأجنبية”.

تصريحات روبين بروكس جاءت خلال مشاركته في ندوة بعنوان: “فترة الوباء الاقتصاد العالمي وتوازن الاقتصاد الكلي في تركيا”…

كورونا في تركيا.. 1467 إصابة و68 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في تركيا موخرا انخفاضا كبيرا بإصابات ووفيات كورونا.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء الأحد تسجيل 1467 إصابة و68 وفاة جديدة.

وسجلت إصابات كورونا الأسبوع الماضي ما يزيد عن 170‪0 إصابة.

الوزير أوضح أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 314 ألفًا و433 حالة، بعد تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 7997 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 275 ألفًا و630 حالة بعد تسجيل 1116 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بعدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة فقد ارتفع العدد الإجمالي إلى 10 ملايين و37 ألفًا و700 تحليلًا، بعد إجراء 101 ألفًا و119 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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