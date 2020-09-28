أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو سبب هجوم وزير الداخلية سليمان صويلو على رئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان بعد قراره رفع الحظر غن المسيرات الاحتجاجية في الطرق العامة.

داود أوغلو قال في تصريحاته: “هل تعرفون لماذا يهاجم سليمان صويلو المحكمة الدستورية؟ لأنهم يريدون حكمًا غير قانوني، وغير مراقب، وكيفي. لكن القوة التي يمتلكونها غير كافية ويحتاجون إلى دعم بعض المؤسسات”.

وأوضح داود أوغلو أن المفترض ألا تحدث مشادات وتبادل للانتقادات بين المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن أن يطلق عليه مشادات، وإنما يطلق عليه أزمة دولة أو أزمة حكومة أو أزمة ديمقراطية، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بتهديد صويلو لرئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، بأنه لا يستطيع الذهاب لحمله بدون تأمين الشرطة، قال داود أوغلو: “الوزير المسؤول عن أمن الدولة يحاول إشعال شجار أمام أعيننا مع أحد أهم المؤسسات القانونية في الدولة. وزير الداخلية لا يمكنه أن يدخل في جدل مع المحكمة الدستورية”.

وأوضح داود أوغلو أن نظام حزب العدالة والتنمية يسيطر على كافة المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أنهم لا يمكنهم تحمل دور المحكمة الدستورية في إعمال القانون، على حد قوله.

وأفادت مصادر مطلعة أن الرئيس أردوغان نفسه هو الذي يريد أن يحصد “رأس رئيس المحكمة الدستورية”، ويجس نبض الشارع من خلال تصريحات وزير الداخلية، وذلك من أجل التفلت بشكل كامل من رقبة القانون والدستور في الفترة القادمة بعدما فقد شعبيته على نحر ينذر بخطر فشله للانتخاب مرة .

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