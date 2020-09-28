أنقرة (زمان التركية) – أرسل أيهان بيلجان، عمدة بلدية قارص شرق تركيا الذي اعتقل قبل ثلاثة أيام بتهمة المشاركة في أحداث كوباني التي شهدتها تركيا في عام 2014، رسالة عبر محاميه.

بيلجان الذي تم نقله من قارص إلى أنقرة في إطار التحقيقات، أشار في الرسالة، إلى أنه لا مجال للعودة إلى ما كانت عليه البلدية في عهد الإدارة السابقة، وقال إنه مهد “طريقا لا يسمح بالسرقة والظلم في قارص مجددا. أيا ما كانت الفئة التي ستتولى إدارة البلدية فإن سكانها لن يحيدوا عن هذا الطريق”.

وكان أيهان بيلجان كشف في وقت سابق أن الديون التي تركها حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم الذي تولى إدارة ىالبلدية بلغت 338 مليونًا و380 ألف ليرة تركية.

تجدر الإشارة إلى إصدار السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 82 شخصا في سبع مقاطعات كردية في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أنقرة فيما يخص أحداث كوباني التي شهدتها تركيا في عام 2014 وأسفرت عن حبس رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سابقا، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ.

وقامت قوات الأمن باعتقال العديد من الأشخاص من بينهم النواب السابقين عن الحزب الكردي، أيلا أكات عطه وسري سريا أوندر وألتان تان ونظمي جور وأمنية بياز أوستون وأمينة أينا، وعضو الهيئة التنفيذية للحزب، ألب ألتنورس، وقيادات سابقة وحالية بالحزب بجانب رئيس بلدية قارص، أيهان بيلجان.

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