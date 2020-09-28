أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في تركيا موخرا انخفاضا كبيرا بإصابات ووفيات كورونا.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء الأحد تسجيل 1467 إصابة و68 وفاة جديدة.

وسجلت إصابات كورونا الأسبوع الماضي ما يزيد عن 170‪0 إصابة.

الوزير أوضح أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 314 ألفًا و433 حالة، بعد تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 7997 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 275 ألفًا و630 حالة بعد تسجيل 1116 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بعدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة فقد ارتفع العدد الإجمالي إلى 10 ملايين و37 ألفًا و700 تحليلًا، بعد إجراء 101 ألفًا و119 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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