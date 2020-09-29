يريفان (زمان التركية) – كشفت تصريحات وزير خارجية أذربيجان، جيهون بايراموف، قلقا رسميا لدى بلاده من استخدام القوات الأرمنية لصواريخ إسكندر الباليستية قصيرة المدى ردا على تدخلات تركيا.

وقال جيهون بايراموف: “للأسف كل شيء منتظر من الجانب الأرمني. أواجه صعوبة في التعليق على ما سيكون الرد من الناحية العسكرية. ولكنني متأكد من أن القوات المسلحة الأذرية سيكون ردها مناسبًا”.

تصريحات باراموف جاءت ردًا على تصريجات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسان، التي قال فيها إن قواته ستستخدم أسلحتها الثقيلة على الجبهة في وجه أذربيجان بما في ذلك الطائرات الهجومية وأنظمة صواريخ إسكندر روسية الصنع، في حال تدخل تركيا.

سفير أرمنيا لدى روسيا، فاردان توجانيان، كان قد أطلص التصريح ذاته، وقال إن بلاده ستستخدم صواريخ إسكندر، في حال استخدام تركيا لطائراتها من طراز F-16 في منطقة قره باغ لمساندة أذربيجان.

وأوضح ان تركيا أرسلت أسلحة وخبراء عسكريين إلى المنطقة، وأن التصريحات الصادرة عن تركيا تؤكد أنشطتها العسكرية في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة في حالة استخدام تركيا طائراتها من طراز إف-16، بما في ذلك صواريخ إسكندر الروسية. وقال: “أي أنه سيتم استخدام كافة الأسلحة من أجل تحقيق أمن الجيش الأرمني”.

–