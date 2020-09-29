‏يريفان (زمان التركية) – ‏قالت أرمينيا إنها ستسقط مقاتلات الجيش التركي إذا تدخلت في الحرب الدائرة مع الجارة أذربيجان.

وقال الجيش الأرمني إنه سيستخدم صواريخ أرض أرض الروسية من طراز إسكندر، في حال استخدام تركيا طائراتها من طراز إف-16 في دعمها للجيش الأذري.

التصريح ذاته كان قد أدلى به سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توجانيان.

وزعم السفير أن تركيا أرسلت أسلحة وخبراء عسكريين إلى المنطقة، وأن التصريحات الصادرة عن تركيا تؤكد أنشطتها العسكرية في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة في حال استخدام تركيا مقاتلاتها من طراز إف-16، بما في ذلك صواريخ إسكندر الروسية.

وقال: “أي أنه سيتم استخدام كافة الأسلحة من أجل تحقيق أمن الجيش الأرمني”.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، كان قد علق على الاشتباكات المندلعة بين أرمنيا وأذربيجان، قائلًا: “العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار في القوقاز هي الموقف العدائي من جانب أرمينيا وعليها أن تكف فورا عن هذه العدائية التي ستلقي بالمنطقة في النار”،

وشدد على أن “أنقرة ستدعم باكو بكل ما لديها من موارد”.

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