أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية اعتقال إسلوم سيداليموف، القيادي بتنظيم القاعدة.

ويوجد بحق القيادي في القاعدة مذكرة حمراء من الإنتربول.

وألقي القبض على إسلوم برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة في بلدة ألتينوزو بمدينة هاتاي.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن سيداليموف وعائلته تم تسليمهم إلى مركز قوات الدرك في منطقة باباتورون.

وكانت الدفاع أعلنت في 7أغسطس الماضي، اعتقال طانير كوشي أوغلو، المدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين، في ولاية هطاي لارتكابه 4 جرائم ونشاطه في صفوف تنظيم القاعدة.

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