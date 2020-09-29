أنقرة (زمان التركية) – كشف موقع Business Insider عن قائمة أقوى عشرين جيشًا حول العالم.

واعتمد تصنيف القائمة على الموازنة وعدد الجنود الحاليين وعدد الدبابات والمقاتلات والغواصات التي يمتلكها جيش كل دولة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة تلتها روسيا في المرتبة الثانية ثم الصين بالمرتبة الثالثة.

موازنة الجيش الأمريكي بلغت 601 مليار دولار في حين بلغ عدد الجنود الحاليين بالجيش مليون و400 ألف جندي. ويمتلك الجيش الأمريكي 8848 دبابة و13892 مقاتلة و72 غواصة.

وبلغت موازنة الجيش الروسي 84.5 مليار دولار، بينما بلغ عدد الجنود الحاليين بالجيش 766 ألف و55 جندي. ويمتلك الجيش الروسي 15398 دبابة و3429 مقاتلة و55 غواصة.

وبلغت موازنة الجيش الصيني 216 مليار دولار، كما بلغ عدد الجنود الحاليين بالجيش 2 مليون و333 ألف جندي. ويمتلك الجيش الصيني 9150 دبابة و2860 مقاتلة و67 غواصة.

واحتلت فرنسا المرتبة السادسة بالقائمة، حيث بلغت موازنة الجيش الفرنسي 62.3 مليار دولار وبلغ عدد الجنود الحاليين بالجيش 202 ألف و761 جندي. ويمتلك الجيش الفرنسي 423 دبابة و1264 مقاتلة و10 غواصات.

وكانت المرتبة الثامنة من نصيب إيطاليا، حيث بلغت موازنة الجيش 34 مليار دولار. ويبلغ عدد الجنود الحاليين بالجيش 320 ألف جندي بجانب امتلاكه 586 دبابة و760 مقاتلة و6 غواصات.

وجاءت بريطانيا في المرتبة التاسعة بميزانية بلغت 60.5 مليار دولار وعدد جنود حاليين يقدر ب146 ألف و980 جندي. ويمتلك الجيش البريطاني 407 دبابة و936 مقاتلة و10 غواصات.

واحتلت تركيا المرتبة العاشرة. حيث بلغت موازنة الجيش التركي 18.2 مليار دولار. ويبلغ عدد الجنود الحاليين بالجيش 410 آلاف و500 جندي بجانب امتلاكه 3778 دبابة و1020 مقاتلة و13 غواصة.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية عشر بميزانية بلغت 4.4 مليار دولار وعدد جنود حاليين 468 ألف و500 جندي، كما يمتلك الجيش المصري 4624 دبابة و1107 مقاتلة و4 غواصات.

وكانت المرتبة الرابعة عشر من نصيب إسرائيل، حيث بلغت موازنة الجيش الإسرائيلي 17 مليار دولار وبلغ عدد الجنود الحاليين به 160 ألف جندي. ويمتلك الجيش الإسرائيلي 4170 دبابة و684 مقاتلة و5 غواصات.

هذا وجاءت ألمانيا في المرتبة الثامنة عشر بميزانية بلغت 40.2 مليار دولار. ويبلغ عدد الجنود الحاليين بصفوف الجيش الألماني 179 ألف و46 جندي، بينما يملك الجيش الألماني 408 دبابة و663 مقاتلة و4 غواصات.

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