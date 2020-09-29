أنقرة (زمان التركية) – اشترط حزب العدالة والتنمية الحاكم على نوابه تقديم فحص فيروس كورونا المستجد قبيل حضور حفل انطلاق الدورة التشريعية السابعة والعشرين الذي سيحضره الرئيس رجب أردوغان.

موقع بيرجون ذكر أن الدورة التشريعية الجديدة ستنطلق رسميًا بحفل الافتتاح الذي سيعقد في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي أمام ضريح أتاتورك بالبرلمان. وستجتمع الجمعية العمومية بقيادة رئيس البرلمان، مصطفى شنتوب، في تمام الساعة 14:00 بأجندة خاصة.

من جانبه بعث رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، ناجي بسطانجي، رسالة إلى النواب بشأن الحفل الذي سيقام في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وجاء نص الرسالة على النحو التالي: “على السادة النواب المشاركين في الجمعية العمومية للبرلمان التي ستنطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم بكلمة رئيس الجمهوري ورئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، الخضوع لفحوصات كورونا داخل مستشفى البرلمان أو في المدن التي يقيمون بها يوم الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الجاري في الفترة بين 8:00 و14:00 والحصول على النتائج قبل الثانية عشر من يوم الخميس القادم على أقصى تقدير. أرجو منكم المشاركة في حفل انطلاق الدورة التشريعية الرابعة الذي سيقام يوم الخميس بناء على نتائج تلك الفحوصات”.

وبينما يصر حزب العدالة والتنمية على تنفيذ أنشطته االسياسية يحظر ذلك على المعارضة، وكان من أبرز ما أغضب الشارع التركي مؤخرا حظر الاحتفال بعيد النصر على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس 1922، بسبب إجراءات فيروس كورونا.

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