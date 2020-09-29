أنقرة (زمان التركية) – أبدى وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيراق، عدم اكتراثه من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في تركيا، أمام الليرة التي فقدت أكثر من 20 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.

وعقب إعلان الوزير عن البرنامج الاقتصادي الجديد، أفاد الصحفي بجريدة دنيا الاقتصادية، هاكان جولداغ، أنه طرح على ألبيراق سؤالا حول موقفه من ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.

وذكر جولداغ خلال مشاركته على قناة NTV أن ألبيراق أجاب أثناء مغادرته المؤتمر بعدم اكتراث، قائلا: “مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة ليس مهما بالنسبة لي ولا أكترث له. الصناعة تسير على ما يرام، وكذلك الإنتاج. سترون أننا سنربح من هذه المسألة، لأننا نحن من نتحكم في المؤشر”.

جدير بالذكر أن الدولار واليورو سجلا أرقاما قياسية جديدة قبيل فترة قصيرة من الكشف عن البرنامج الاقتصادي الجديد لوزارة المالية، حيث ارتفع الدولار إلى 7.8542 ليرة وسجل اليورو 9.1677 ليرة. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 10.1059 ليرة.

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