باكو (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تحييد نحو 2300 جندي أرميني خلال الأيام الثلاثة الماضية مشيرة إلى استمرار الهجمات التي شنتها القوات الأذربيجانية في إقليم قرة باغ أمس الثلاثاء.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية في بيان الأربعاء أنه خلال الفترة بين السابع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري تم تحييد وإصابة 2300 جندي أرميني وتدمير نحو 130 دبابة ومدرعة و6 نقاط قيادة ومراقبة و5 مخازن أسلحة ونحو 50 مدفع مضاد للدبابات و55 سيارة.

وذكرت الدفاع الأذربيجانية في بيانها أيضا أن قواتها دمرت منظومة أس 300 تابعة لأرمينيا في منطقة شوشاكند بمدينة هوجابند المحتلة خلال المواجهات التي وقعت يوم أمس مفيدة أن قواتها تصدت صباح اليوم لهجوم شنته القوات الأرمينية المحتشدة في منطقة ماداجيز لاسترداد المواقع التي فقدتها.

وأشار البيان إلى استمرار المواجهات العسكرية على طول خط الجبهة.

وذكر البيان أن الجيش الأرميني شن قصفا مدفعيا على بلدة ترتر في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم مما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية المدنية مفيدا أن الإحصاءات الأولية تشير إلى سقوط جرحى من المدنيين.

من جهة أخرى قالت وكالة أنباء “أرمنيوس” نقلا عن وزارة الدفاع الأرمينية إن ما يقارب من 800 جندي أذربيجاني قتلوا وجرح حوالي 2000 وسط هجومها على آرتساخ -قرة باغ- وتم تدمير 74 طائرة بدون طيار و 7 طائرات حربية و 137 دبابة ومعدات مدرعة وطائرة حربية واحدة و 82 عربة نقل و 3 معدات مدرعة هندسية و 4 ناقلات جنود مدرعة للجيش الأذري اعتباراً من 29 سبتمبر، حتى 29 سبتمبر عانى جيش آرتساخ بمقتل 80 جندياً وجرح 120 آخرين واستشهد 4 مدنيين بينهم طفلان في آرتساخ جراء القصف الأذري.

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