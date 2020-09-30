أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، أن البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة حزب العدالة والتنمية الذي كشف الستار عنه وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان اعتراف من الحزب بأن مشروع أهداف 2023 مجرد سراب.

ميرال أكشنار المعروفة بمعارضتها الشرسة لحزب العدالة والتنمية، قالت عن البرنامج الاقتصادي الجديد: “حزب العدالة والتنمية يحصل على الأصوات في 7 انتخابات منذ عام 2011، من خلال مداعبة قلوب المواطنين بما يسمى بأهداف 2023. ولكن البرنامج المعلن بمثابة اعتراف صارخ بأن أهداف 2023 مجرد سراب وخيال، وأسفاه على أحلام المواطنين”.

ويربط الرئيس التركي رجب أردوغان المشاريع الضخمة والأحداث العظيمة المنتظر تحقيقها في تركيا بعام 2023 الذي تكمل فيه تركيا مئويتها الأولى منذ إعلانها كجمهورية، وفي هذا التاريخ ينتهي العمل بمعاهدة لوزان التي فرضت قيودا عديدة على تركيا.

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