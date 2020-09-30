إزمير (زمان التركية) – قدم رؤساء شعب حزب المستقبل، في 6 بلدات تابعة لمدينة إزمير غرب تركيا، استقالتهم من الحزب بشكل مفاجئ.

القيادات الستة نظموا مؤتمرًا صحفيًا، برئاسة أمين حزب المستقبل في بلدة كاراه باغلار، وأعلنوا استقالتهم أمس الثلاثاء.

وأوضحوا في بيانهم أنهم قاوموا منذ نحو 8 أشهر، إلى أن وصلوا إلى قرار الاستقالة، متهمين القيادة العامة للحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، بالتسبب في هذا القرار بسبب عدم منحهم الاعتبار اللازم. وفق تعبيرهم.

وأشار المستقيلون إلى أن الأزمة بدأت بطلب القيادة العامة للحزب من رؤساء أفرعه في البلدات، سداد قيمة وتكلفة اللافتات الدعائية الخاصة بالحزب والتي وصلت إلى مبالغ كبيرة، بالرغم من تأكيدهم في البداية أن القيادة العامة للحزب ستتكفل بها.

وفي ديسمبر القادم يكمل حزب المستقبل الذي شكله أحمد داودو أوغلو عقب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عامه الأول.

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