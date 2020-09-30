كوجالي (زمان التركية) – ألقت السلطات في تركيا القبض على صحفيين، بعد نشر خبر عن واقعة استغلال جنسي، متضمنة أسماء المتورطين فيها.

تحركت قوات الأمن بناءً على بلاغ مقدَّم من الأشخاص المزعوم تورطهم في واقعة الاستغلال الجنسي في بلدة كارتابه بإسطنبول، والوارد أسمائهم في خبر بعنوان: “عصابة اغتصاب حزب العدالة والتنمية في كارتابه”.

بعد اعتقال الصحفيين فرقان بوستان مالك جريدة “خلق” المحلية في مدينة كوجالي، ومدير تحرير الجريدة بولنت كاراجوز، نشرت النيابة العامة في مدينة كوجالي بيانًا أوضحت أن عملية اعتقال بوستان وكاراجوز تمت بتهمة الافتراء.

وأوضحت النيابة العامة أن السلطات المختصة لا تجري أي تحقيقات بشأن الأشخاص المزعوم تورطهم في الواقعة، مؤكدة أن الأشخاص المذكورين في الخبر لم يتم إلقاء القبض عليهم أو استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم.

أما مدير تحرير الجريدة بولنت كاراجوز، فقد دافع عن نفسه، قائلًا: “تعرضت فتاة تدعى ه.ي. مقيمة في بلدة كارتابه، للاغتصاب أكثر من مرة منذ سن 13 عامًا. ونحن كغيرنا من المواقع الإخبارية المحلية، نشرنا الخبر على الإنترنت. لم أقذف أو أفتري على أحد. ولا أعترف بالتهم الموجهة لي”.

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