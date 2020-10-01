أنقرة (زمان التركية) – تواصل القوات الأذربيجانية استهداف تمركزات تابعة للجيش الأرميني في المواجهات التي دخلت يومها الخامس في إقليم قرة باغ الجبلي.

ونشرت أذربيجان لقطات تظهر الأهداف التي قامت بقصفها، وصرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن بلاده ستواصل العمليات العسكرية لحين انسحاب الجيش الأرميني من المنطقة التي احتلها عام 1992.

وعلى الصعيد الآخر أفاد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده لن تجلس على طاولة المباحثات إذا تواصلت المواجهات.

قصف مدفعي طوال الليل

في تلك الأثناء واصلت أذربيجان استهداف أهداف تابعة للجيش الأرميني على الشريط الحدودي الذي تتواصل به المواجهات، حيث أفادت الدفاع الأذربيجانية أنها شنت قصف مدفعي على مواقع للجيش الأرميني طوال الليل.

تدمير 200 دبابة ومدرعة

وزارة الدفاع الأذربيجانية أصدرت بيانا حول حصيلة اليوم الرابع من المواجهات، حيث أشارت الدفاع الأذربيجانية في بيانها إلى تدمير نحو 200 دبابة ومدرعة و6 نقاط قيادة ومراقبة و5 مخازن أسلحة ونحو 30 منظومة دفاع جوية و110 سيارة ومنظومة اس 300.

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