أنقرة (زمان التركية) – هاجم رئيس حزب السعادة، في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، على خلفية تصريحه بأنه لا يهتم بارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة وأن ذلك لا يمثل أي قيمة بالنسبة له.

رئيس حزب السعادة قال إن قيمة الورقة النقدية من فئة مئتي ليرة كانت تقدر بـ131 دولار في بداية طرحها لأول مرة، غير أن قيمتها الحالية تراجعت إلى 25 دولارا.

وخلال مؤتمر صحفي أقامه حزب السعادة، ذكر كرم الله أوغلو أن السلطة الحاكمة في تركيا تعمل على إدارة اقتصاد البلاد من خلال توجيه الرأي العام بأساليب نفسية وخلق انطباعات عامة كاذبة.

عاجز عن إدارة الاقتصاد

وأشار كرم الله أوغلو إلى اقتراب الدولار من تسجل 8 ليرات وتراجع، قائلا: “لا يمكن لوزير الخزانة والمالية أن يقول إنه لا يهتم بمؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، لأن الدولار جعلهم يلجؤون يوميا إلى رفع أسعار البنزين والوقود السائل وكل السلع. المدخلات يتم استيرادها إلى تركيا بالدولار”.

أضاف “بالنظر إلى إحصاءات العام الأخير يتبين اقتراب زيادة عدد العاطلين عن العمل الجدد إلى المليونين. وبلغت فائدة القروض الخارجية 178 مليار دولار واضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة”.

قال تمل كرم الله أوغلو “اليوم تصريحات وزير الخزانة والمالية تثير قلقنا، إذا أنه لا يمكن لشخص لا يفقه شيئا عن الاقتصاد بهذا القدر إدارة اقتصاد دولة. ليس بالإمكان إصلاح الاقتصاد بحملات الانطباعات العامة الكاذبة”.

أنضحك أم نبكي؟

وواصل كرم الله أوغلو حديثه قائلا: “ثم يتحدث -الرئيس رجب أردوغان- عن افتتاح 300 مصنع في غازي عنتاب. أنضحك أم نبكي على هذا؟ من يقدم هذه المعلومات للسيد الرئيس؟ أحد المواطنين صرح أن مصنعه ضمن تلك المصانع المشار إليها وأن مصنعه يعمل منذ 35 عاما. إذا ما قام مصنع بشراء ماكينة جديدة فإنهم يحاولون إظهاره وكأنه مؤسسة تم إنشاؤها حديثا. حملات الدعاية الكاذبة هذه لن تعالج المشكلة، تركيا بحاجة إلى تغيير العقلية الحاكمة”.

بعدما بلغ سعر صرف الدولار في وقت سابق هذا الأسبوع 7.84 فيما سجل اليوم الخميس 7.74 ليرة تركية.

ورفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء 5.75 في المئة اعتبارا من اليوم الخميس، وكذلك رفعت أسعار البنزين 14 قرشًا.

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