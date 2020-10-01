إسطنبول (زمان التركية) – بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 421.8 مليار دولار أمريكي هذا العام، بينما وصل صافي الدين 244.4 مليار دولارًا؛ ويقترب صافي الدين العام من نحو تريليون ليرة تركية.

وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت، قبل يومين، صافي وإجمالي ديون الدولة اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران الماضي، وكذلك ديونها الخارجية بضمان الخزانة، وصافي الديون الخارجية منها، بالإضافة إلى ديون الإدارة العامة لدى الاتحاد الأوروبي.

حسب البيانات المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد بلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 421.8 مليار دولار أمريكي، بنسبة بلغت 56.8% من الدخل القومي.

أما صافي الديون الخارجية للحكومة التركية، فقد وصلت في الفترة نفسها إلى 244.4 مليار دولار أمريكي، بنسبة بلغت 32.9% من الدخل القومي.

وكان إجمالي الديون الخارجية للدولة التركية في نهاية 30 يونيو/ حزيران 2019، 446.9 مليار دولار أمريكي، بنسبة بلغت 61.9% من الدخل القومي، وكان صافي الديون الخارجية 268.3 مليار دولار.

وبنهاية عام 2019، بلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 436.9 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي الديون الخارجية 244.6 مليار، بنسبة بلغت 32.5%.

واعتبارًا من 31 مارس/ نيسان 2020، بلغ إجمالي الدين الخارجي 431 مليار دولار، وبلغ صافي الدين الخارجي 256.5 مليار دولار.

أما صافي الدين العام فقد بلغ 924.3 مليار ليرة تركية، بنسبة بلغت 20.6% من الدخل القومي، بينما كان صافي دين القطاع العام بنهاية عام 2019، 693.1 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 16.2% من الدخل القومي.

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