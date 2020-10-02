القاهرة (زمان التركية): أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة سوف تشارك في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتي ستقام في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان يوم غد السبت.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كان قد تلقى رسالة خطية من الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان لدعوة الجامعة إلى المشاركة في احتفالات التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام مع بقية شركاء السودان الدوليين والإقليميين.

وأوضح أن الجامعة ستكون ممثلة في الاحتفالية من خلال السفير خالد عبد الرحيم عبد الغفار رئيس بعثة الجامعة العربية في جوبا والذي كلفه أبو الغيط بالمشاركة في مراسم التوقيع نيابة عن سيادته.

وأشاد أبو الغيط بهذه المناسبة بالشجاعة وروح الشراكة التي تحلت بها قيادات الدولة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق السلام، وجدد التزام الجامعة العربية بالوقوف مع السودان وأهله في سبيل تنفيذ استحقاقات السلام وكل ما يصب في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد.