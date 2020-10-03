عمان (زمان التركية)ــ إذا كنت مصابًا بمرض القلب فعليك تفحص وجباتك اليومية جيدًا، وتجنب الأكل الممنوع لمرضى القلب، إليك في المقال الآتي قائمة الأكل الممنوع لمرضى القلب.

سنتعرف فيما يأتي على الطعام الممنوع على مرضى القلب، وفق موقع (ويب طب):

صحة القلب

يؤدي اختيار نظام غذائي صحي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك من خلال خفض مستوى الكوليسترول السيء في الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات السكر والأنسولين في الدم، فضلاً عن الوقاية من السمنة، وتحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية.

إذا كنت مريضًا بالقلب، وتسعى إلى تعزيز صحة قلبك، فيجب عليك تجنب إدراج الأكل الممنوع لمرضى القلب إلى وجباتك اليومية قدر الإمكان.

الأكل الممنوع لمرضى القلب

إليك أبرز الأطعمة التي من شأنها أن يمكن أن تضر مرضى القلب، تتمثل في ما يأتي:

الحبوب المكررة

لا تحتوي الحبوب المكررة، مثل: الأرز، والخبز، والمعكرونة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض على الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، إنما تتحول بسرعة إلى سكر يخزنه جسمك على شكل دهون.

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالحبوب المكررة في تكدس دهون البطن، وتربط الدراسات هذه الدهون بالعوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

الدهون غير الصحية

يعد الحد من كمية الدهون المشبعة والمتحولة التي تتناولها يوميًا خطوة مهمة لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وتقيلل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي؛ إذ من الممكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى تصلب الشرايين.

يمكنك تقليل كمية الدهون المشبعة في نظامك الغذائي عن طريق إزالة الدهون من اللحوم، أو اختيار اللحوم الخالية من الدهون، أو التي تقل نسبة الدهون فيها عن 10%.

الحد من السكر والملح والكربوهيدرات المكررة

يزيد تناول الكميات الكبيرة من الملح، والسكر، والكربوهيدرات المكررة من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

إذا كنت قلقًا بشأن قلبك، فستحتاج إلى الحد من تناولها قدر الإمكان.

هذا لا يعني الامتناع التام عن إضافة الملح إلى نظامك الغذائي أو تناول الأطعمة السكرية، لكن عليك التقليل منها قدر الإمكان، والتركيز على تناول الأطعمة الصحية، مثل: الفواكه، والخضروات الصحية للقلب، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليل الدسم.

اللحوم الحمراء والمصنعة

تعد اللحوم من الأطعمة الغنية بالبروتينات، والحديد، والزنك، وفيتامينات ب الضرورية لصحتك البدنية، لكن يمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من الكوليسترول، والأحماض الدهنية المشبعة التي تزيد بدورها من خطر زيادة أعراض مرض القلب.

تشير الأبحاث العلمية إلى أن استهلاك اللحوم المصنعة يزيد من مخاطر أمراض الشرايين التاجية بشكل كبير، في حين أن استهلاك اللحوم الحمراء غير المصنعة له علاقة صغيرة بالإصابة بأمراض القلب التاجية.

تشمل الآليات المحتملة التي تربط اللحوم الحمراء غير المصنعة بأمراض القلب والأوعية الدموية احتوائها على الدهون المشبعة والكوليسترول، وطرق الطهي غير الصحية.

البيتزا والمعجنات

يمكن أن تكون البيتزا صحية إذا قمت بعملها بالطريقة الصحيحة، لكن غالبًا ما تحتوي البيتزا التي تتناولها خارج المنزل والمعجنات على كميات كبيرة من الصوديوم، والدهون، والسعرات الحرارية، التي تزيد بدورها من خطر الإصابة بنوبات قلبية.

لذا عندما تطلب البيتزا تأكد من أن تكون العجينة رقيقة ومحضرة من القمح الخالص والقليل من الجبنة، واختر الأنواع المعدة من الخضار، وتجنب النقانق والمرتديلا الغنية بالصوديوم.

الزبدة

تعد الزبدة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار، وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

لذا من الأفضل أن تستبدل الزبدة بزيت الزيتون أو الزيت النباتي الذي يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة.

نصائح غذائية لمرضى القلب

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الضرورية لصحتك التي من شأنها أن تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، من ضمنها ما يأتي:

الخضروات والفواكه

مصادر البروتين الصحية، خاصة الأسماك والمأكولات البحرية، والبقوليات، مثل: الفول، والعدس، والمكسرات، والبذور.

الأعشاب والبهارات كبديل جيد للملح.

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