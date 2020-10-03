أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 1442 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مساء أمس الجمعة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8325 حالة، بعد تسجل 63 حالة وفاة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 321 ألفًا و512 حالة بعد تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة.

وأشار كوجا إلى تسجيل 1506 حالة تعافي جديد في تجاوز عير مسبوق لعدد حالات الإصابة.

ولفت إلى أن عدد حالات الإصابة الخطرة يبلغ 1455 حالة، وأن نسبة إشغال غرف الرعاية المركز 67.1%.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 10 ملايين و608 ألفًا و664 تحليلًا، بعد إجراء 114 ألفًا و857 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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