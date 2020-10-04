أنقرة (زمان التركية) – وصف التلفزيون الألماني الحكومي (ARD) سجن سيليفري الواقع بمدينة إسطنبول التركية بأنه الأكبر في أوروبا، منتقدا استفادة المعتقلين الجنائيين وحدهم من قرارات العفو.

وخلال برنامج يحمل اسم تاجسشاو Tagesschau أشار تقرير إلى قانون العفو الذي أقره البرلمان في أبريل الماضي وانتفع به عدد من السجناء الجنائيين بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

هذا وذكر البرنامج أن السلطات التركية أخلت سبيل السجناء المدانين في قضايا السرقة والاحتيال بينما رفضت إخراج الصحفيين والسياسيين والموظفين السابقين المنتمين إلى حركة الخدمة.

والشهر الماضي زعم البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترتفع داخل السجون بشكل ملحوظ، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد لمصابين حتى لا تضطر للإفراج عن المعتقلين.

وعقب انقلاب 2016 الفاشل اعتقلت السلطات التركية الآلاف ممن اعتبرت أنهم يمثلون خطرا على حكومة حزب العدالة والتنمية، ومن بين هؤلاء صحفيون وسياسيون وأكاديميون ونواب سابقون.

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