أنقرة (زمان التركية) – أعلن البرلماني المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إطلاق حملة توقيعات لإلغاء قرارات الطوارئ الصادرة بحق 55 ألف مدرس تم فصلهم تعسفيا من العمل.

وأطلق جرجرلي أوغلو البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، حملة التوقيعات لإعادة المدرسين ضحايا مراسيم الطوارئ إلى عملهم فورا وتعويضهم عن جميع حقوقهم المهدرة وإعادة تراخيص مزاولة مهنة التدريس إليهم.

وذكر جرجرلي أوغلو أن السلطات التركية فصلت 55 ألف مدرس من عملهم عقب المحاولة الانقلابية في 2016، مفيدا أنه لم يتم السماح للمدرسين المفصولين من عملهم بموجب مراسيم الطوارئ بالعمل في القطاع الخاص لصدور سجل جنائي بحقهم.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

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