‏لندن (زمان التركية) – بدأ سائحون بريطانيون في إلغاء رحلاتهم السياحية وعطلاتهم التي كانت مقررة في تركيا، بعد أن نشرت الحكومة في لندن قرارًا بحذف تركيا من قائمة الدول المسموح السفر إليها، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وزير النقل البريطاني جرانت شابس، كان قد أعلن قبل أيام عبر تويتر، أن الحكومة أصدرت قرارًا بحذف تركيا من قائمة الدول المسموح السفر إليها، وإلزام العائدين منها بالدخول في حجر صحي.

وقال شابس: “حذفنا تركيا من القائمة؛ لأن وزارة الصحة التركية تعلن أعداد الإصابات بشكل مختلف عن معايير منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. لذلك حدثنا تقييمنا لمخاطر الدولة”.

شركتا “TUI” و”Jet2″، من أكبر شركات السياحة في إنجلترا، قررت إلغاء برامجها السياحية إلى تركيا، ليبدأ القرار في الانعكاس على أعداد السائحين البريطانيين الذين يلغون رحلاتهم إلى تركيا تدريجيًا.

حسب صحيفة جارديان الإنجليزية، فإن هذا القرار يؤثر على نحو 50 ألف سائح بريطاني كانوا من المقرر أن يقضوا عطلتهم في تركيا.

باول تشارليز مدير شركة “PC Agency”، وهي أحد شركات الاستشارات السياحية في إنجلترا، أوضح أنه يوجد في تركيا الآن 10 آلاف سائح بريطاني، مشيرًا إلى أن هناك نحو 40-50 ألف آخر كان من المقرر أن يقضوا عطلاتهم في تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلا أن رحلاتهم ألغيت.

وحتى مساء السبت سجلت تركيا 323 ألفًا و14 حالة إصابة، و8384 حالة وفاة بفيروس كورونا.

–