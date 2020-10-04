أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا غرامات مالية على رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم كينيك، والمدير العام للمؤسسة، إبراهيم ألتان، بتهمة “إساءة استخدام الثقة الممنوحة لهم”، وذلك على الرغم من مطالبتا بعزلهما.

وكانت إدارة هيئة التفتيش بالإدارة العامة للعلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد مسئولي الهلال الأحمر حول أسلوب التصرف في التبرعات والمساعدات المقدمة للمؤسسة.

وفي ختام التحقيقات قضت السلطات بتغريم كينيك 344 ألف ليرة وتغريم ألتان 70 ألف ليرة.

هذا وقام كل من كينيك وألتان بالطعن على العقوبات الصادرة بحقهما.

وتعالت مطالبات بعزل رئيس الهلال الأحمر في تركيا، بعد ظهور واقعة تحويل الهلال أموال تبرعات حصل عليها من شركة للغاز إلى وقف الأنصار الذي يتبع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بغرض مساعدة الشركة في الحصول على إعفاء ضريبي.

وأبدى الرأي العام في تركيا مؤخرًا اهتمامًا بالتساؤل حول مصير الرسوم المحصلة لمواجهة مخاطر الزلزال، والتي يبلغ إجمالي قيمتها منذ عام 2004 حوالي 65 مليار ليرة، وذلك بعد طلب الهلال الأحمر التركي تبرعات من المواطنين.

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