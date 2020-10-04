أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت مؤسسة “Press in Arrest” المدافعة عن حقوق الصحافيين وحرية الصحافة، في تقريرها لشهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، أن 64 صحافيًا على الأقل خضعوا للمحاكمة، بإجمالي أحكام سجن بلغت 970 عامًا و10 أشهر.

وأوضح التقرير أن الشهر الماضي شهد رفع 38 دعوى قضائية في 7 مدن على الأقل، تمت خلالها محاكمة 64 صحافيًا من بينهم 20 سيدة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة طالبت بالحكم على 7 صحافيين بالسجن المؤبد المشدد، وبإجمالي أحاكم بالسجن تراوحت بين 176 عامًا و11 شهرًا و970 عامًا و10 أشهر.

وكشف التقرير أن 3 صحافيين رفعت ضدهم قضايا تعويضات، وطلب منهم سداد إجمالي 340 ألف ليرة تركية.

وأشار إلى أن 21 صحافيا تمت محاكمتهم أمام محاكم الجنح، 16 أمام المحاكم الابتدائية، و6 صحافيين في قضايا أخرى، لافتًا إلى أن المحاكمات تمت بموجب 5 قوانين مختلفة، من بينها قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قانون جهاز الاستخبارات التركي، وقانون القطاع المصرفي، وقانون الاجتماع والمسيرات والتظاهرات، فضلًا عن محاكمة بعض الصحافيين وفقًا لأكثر من قانون.

يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة (زمان) ووكالة (جيهان)، واعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.

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