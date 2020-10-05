أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن جيش أرمينيا قصف مدن بردا وبايلاجان وترتر.

يأتي ذلك بعدما استهدف الجيش الأرميني أمس الأحد مدينة “كنجا” التي تعد ثاني أكبر المدن الأذربيجانية.

فيما كذّب المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية، آرتسرون هوفهانيسيان، ادعاءات الدفاع الأذربيجانية حول استهداف الجيش الأرميني لمناطق سكنية داخل أذربيجان.

وتتواصل المواجهات العسكرية التي استغلتها أذربيجان لاسترداد الأراضي التي تحتلها أرمينيا في إقليم قرة باغ.

الدفاع الأذربيجانية أعلنت في بيان تحرير 22 منطقة سكنية من قبضة الجيش الأرميني، من بينها مهديلي وشاكيرلي وأشاغي مرليان وشايباي وجوجاج وأشاغي سيد أحمدلي وكاراهان بايلي وكويجاك وهندهوراديز وبويوك مرجانلي وطاليش وكاركولو وشوكوربايلي ويوكاري ماراليان وجاراكان وداشكاسان وهوروفلو وديزان ومحمودلو وكافيرابات وبابي وسوجافاشان.

وقال المتحدث باسم الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، إن المواجهات المتوترة مستمرة بالمنطقة.

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