‏أنقرة (زمان التركية) – صدمت سيارة البرلماني التركي عن حزب الحركة القومية أركان هابيرال، أحد العاملين في بلدية أنقرة الكبرى عمدًا.

وخلال عزاء الوزير السابق زكي أرجازان، أخبر العامل سائق النائب هابيرال أن دخول السيارة إلى الحديقة ممنوع.

ويظهر في مقطع فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا هاتف محمول مشادة بين سائق نائب حزب الحركة القومية وطاقم الحراسة من جانب، وعامل بلدية أنقرة الكبرى من جانب آخر.

بلدية أنقرة الكبرى التي يديرها منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، نشرت مقطع فيديو يكشف لحظة قيام السائق بدهس العامل عمدا.

MHP'li Erkan Haberal’ın aracının, trafiğe kapalı alana girişini engelleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlisine kasten çarptığı anlaşılalı birkaç saat oldu pic.twitter.com/fMNO2Gqcc3 — Kaç Saat Oldu?🌍 (@kacsaatolduson) October 3, 2020

الواقعة تسبب في موجة كبيرة من الغضب في الشارع التركي، مع مطالبات بمحاسبة المعتدين عن عامل بلدية أنقرة.

يشار إلى أن حزب الحركة القومية متحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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