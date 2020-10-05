أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 24 عراقيا، خلال حملة مشتركة لمديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز المخابرات.

وقالت المخابرات التركية إنها رصدت 29 مشتبها بهم على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي خلال أعمال تحليل المخاطر الدولية التي أجرتها.

ولاحقا شنت المخابرات ومديرية أمن أنقرة حملة أمنية ضد المشتبه بهم، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في سوريا.

هذا وتمكنت قوات الأمن من اعتقال شخص يحمل الجنسية الفنلندية و24 يحملون الجنسية العراقية خلال الحملة التي شنتها في أمس الأحد في إسطنبول ومرسين، بينما تتواصل الحملات الأمنية للقبض على أربعة مشتبه بهم هاربين.

العملية الأمنية شملت 14 وكرًا في 10 بلدات بمدينة إسطنبول،وفي مرسين تم إلقاء القبض على 10 أشخاص، كانوا على قائمة المطلوبين، إلا أنهم أسمائهم حذفت من القائمة بسبب الاعتقاد أنهم قتلوا في وقت سابق.

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