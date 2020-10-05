أنقرة (زمان التركية) – أصدر والي قارص شمال شرق تركيا، تركر أوكسوز، قرارا بحلِّ مجلس بلدية قارص ذو الغالبية المنتمية لحزب الشعوب الديموقراطي.

وكانت السلطات عينت أوكسوز وصيًّا على بلدية كارس بعد اعتقال عمدة البلدية أيهان بيلجان قبل أيام في إطار تحقيقات “أحداث كوباني” التي شملت 82 شخصًا أغلبهم قيادات في حزب الشعوب الديموقراطي.

هذا وكان مجلس البلدية يضم 25 عضوا، من بينهم 10 أعضاء عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و5 أعضاء عن حزب الشعب الجمهوري، و4 أعضاء عن حزب الحركة القومية، و3 أعضاء عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعضوان عن الحزب الديمقراطي وعضو مستقل.

وعقب حذفه القائمة التي تتضمن فعاليات إدارة البلدية التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي من حساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تم لاحقا حذف حساب البلدية باللغة الكردية الذي يحمل اسم “@SQerse”.

تجدر الإشارة إلى إصدار السلطات التركية أواخر الشهر الماضي قرارات اعتقال بحق 82 شخصا في سبع مقاطعات كردية في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أنقرة فيما يخص أحداث كوباني التي شهدتها تركيا في عام 2014 وأسفرت عام 2016 عن حبس رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سابقا، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ.

وكان أيهان بيلجان عمدة البلدية المعتقل كشف في وقت سابق أن الديون التي تركها حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم الذي تولى إدارة ىالبلدية بلغت 338 مليونًا و380 ألف ليرة تركية.

–