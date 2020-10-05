جنيف (زمان التركية)ــ دعا أكراد مشاركون في وقفة بجنيف في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسلام، إلى محاسبة تركيا عن الجرائم التي ترتكبها في شرق الفرات شمال سوريا.

وعقدت وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف بعنوان “اتحدوا من أجل السلام”، شارك بها شباب والفاعلين من المجتمع المدني من دول مختلفة.

وشاركت في الوقفة نزهة أرغونيش وهي مهاجرة تركية ممثلة لجمعية الأكراد بلوزان في سويسرا، وطالبت خلال كلمته “بمواجهة الاحتلال والإرهاب التركي الذي يستهدف مد أذرعه الى مدينة كوباني بعد الاعتداء على مدينة عفرين وسري كانيه وكيري سبي”.

كما تحدثت خلال الوقفة التي يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي، من قبل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) والتحالف الدولي للسلام والتنمية (جنيف) عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي ضد الأقليات الكردية داخل تركيا وخارجها، كما تحدثت عن اضطهاد أردوغان لمعارضيه السياسيين.

وتحت شعار “اتحدوا من اجل السلام” الذي تم ترديده باللغة الكردية من المشاركين الأكراد في الوقفة السلمية وجهت نزهة أرغونيش رسالتها إلى الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف جادة لحماية المجتمع الكردي المضطهد كما حملت المجتمع الدولي مسئولية الحفاظ علي حياة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان.

واختتمت نزهة أرغونيش كلمتها بالإشارة إلى أن “مدينة كوباني هي المدينة التي هزمت تنظيم داعش نتيجة مواجهة وصمود وبسالة نساء المدينة ولذلك أصبحت مدينة كوباني هدف للحكومة التركية لأنها مدينة المقاومة التي قادتها النساء وترمز إلى ثورة المرأة”.

كما استعرض المشاركون خلال الوقفة معرض صور وفيديوهات لجرائم تكيا والانتهاكات التي يرتكبها الجيش التركي في شمال شرق سوريا.

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