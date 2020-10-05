أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي عن تخصيص سيارات فارهة لقيادات في البنك المركزي وتقديم إكراميات بملايين الليرات، بغير وجه حق.

وفق تقرير ديوان المحاسبة التركي لعام 2019 تبين أنه تم تخصيص 35 سيارة فارهة لمناصب ليس لها الحق في الحصول على هذه الميزة.

ورصد ديوان المحاسبة تقديم البنك المركزي إكراميات إضافية تحت مسمى “تعويضات أداء” إلى 140 شخصًا مدرجًا ضمن قوائم المدراء.

وتضمن تقرير ديوان المحاسبة أيضا موازنة النفقات الصحية الخاصة التي أجراها البنك المركزي من موازنته من أجل العاملين به.

ووفقموقع صحيفة “سوزجو” فإن قيادات البنك المركزي التركي لم تكترث للتحذيرات السابقة لمراقبي ديوان المحاسبة، وكرروا نفس الخروقات.

وتبين أن البنك المركزي، الذي لم يكترث لتحذيرات ديوان المحاسبة منذ عام 2013، أنفق 210 ملايين ليرة على التأمين الصحي للعاملين وأسرهم منذ ذلك العام، رغم أن البنك المركزي قد زعم أنه توقف عن هذا الإجراء منذ الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2018.

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