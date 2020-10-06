بروكسل (زمان التركية) – تجمع مُعلمون أتراك متضررون من فصلهم تعسفيًا من وظائفهم، أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، للمطالبة بالاهتمام بقضاياهم والحصول على حقوقهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المعلم العالمي الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبي نظمتها منصة “المعلمون الضحايا” ومنصة “المدافعون عن حقوق الإنسان”، نشروا خلالها بيانًا يطالب بتعويض المعلمين الأتراك الذين صدرت قرارات بفصلهم تعسفيا من وظائفهم خلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب انقلاب 2016.

البيان اتهم نظام حزب العدالة والتنمية بحرمانهم من حقهم في العمل حتى في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة. لافتين إلى أن تركيا شهدت فصل 43 ألفًا و63 معلمًا، بشكل تعسفي منذ 21 يوليو/ تموز 2016، فضلًا عن 25 ألف معلم آخرين ألغيت تصاريح عملهم بالتدريس بعد غلق مدارسهم.

–