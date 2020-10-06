دمشق (زمان التركية)ـــ اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، تركيا بنقل مقاتلين سوريين إلى إقليم قره باغ التي تشهد صراعا عسكريا بين أرمينيا وأذربيجان.

بشار الأسد قال في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية ردا على سؤال حول إن كانت تركيا استعانت بمقاتلين لدعم أذربيجان، على غرار نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا: “نستطيع أن نؤكد هذا حتما، ليس لأننا نمتلك الأدلة. أحيانا قد لا توجد الأدلة ولكن تكون هناك قرائن على ذلك”.

أضاف الأسد مؤكدا أن “تركيا استخدمت هؤلاء الإرهابيين القادمين من مختلف الدول في سوريا، واستخدموا المسلحين السوريين في ليبيا، بالإضافة إلى مسلحين جنسيات أخرى. وبالتالي من البديهي والمحتمل جداً أنهم يستخدمون تلك الطريقة في ناغورني قره باغ، لأنه، كما قلت سابقاً، فإنهم هم الطرف الذي بدأ هذا الصراع وشجع عليه”.

وتدعم تركيا علنا حليفتها أذربيجان في صراعها العسكري مع أرمينيا المدعومة بشكل غير معلن من موسكو، لكن أذربيجان تنفي وجود مقاتلين أتراك أو تابعين لتركيا في أذربيجان.

وتقول أذربيجان التي تشن هجوما مضادا، إنها لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في إقليم قره باغ المحتل من أرمينيا.

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