أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت وزارة الخارجية تحذيرا للمواطنين الأتراك من السفر إلى قيرغيزستان، التي تشهد احتجاجات متصاعدة، عقب الانتخابات البرلمانية التي ألغيت نتيجتها اليوم بعد سيطرة المحتجين على مقر البرلمان والحكومة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، تم تحذير المواطنين الأتراك من السفر إلى جمهورية قيرغيزستان، طالما لم يكن هناك ضرورة لذلك.

وجاء في البيان: “بالنظر إلى الأحداث الجارية التي بدأت أمس بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 4 أكتوبر في جمهورية قيرغيزستان واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد أكثر، ننصح مواطنينا بالامتناع عن السفر إلى جمهورية قيرغيزستان في هذه المرحلة، إلا إذا كان ذلك إلزاميًا. . “.

وبسبب عدم رضاهم عن نتائج الانتخابات التي جرت في قيرغيزستان يوم الأحد 4 أكتوبر، احتل 12 حزبا سياسيا مبنى الحكومة والبرلمان بعد تظاهرات احتجاجية واسعة.

واليوم قررت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 4 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق دعا رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة اليوم الثلاثاء وكرر استعداده لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها.

جينبيكوف قال إنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية، ووصف في بيان على موقعه على الإنترنت تصرفات المحتجين الذين استولوا على مقار الحكومة والأمن بأنها محاولة من قبل بعض القوى السياسية للاستيلاء على السلطة دون سند من القانون.

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