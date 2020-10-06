‏إسطنبول (زمان التركية) – قوبل طلب وفد من حزب اليسار السويدي خلال وجوده في تركيا، زيارة السياسي الكردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعتقل منذ 47 شهرًا، صلاح الدين دميرتاش، بالرفض.

الوفد السويدي ضم رئيس حزب اليسار جوانس سجوسليدت، ووكيل رئيس البرلمان السويدي، ومسؤول الحزب عن العلاقات الخارجية، وشاركهم في الزيارة لسجن أدرنه الذي يقبع فيه دميرتاش، نائبه حزب الشعوب الديمقراطية الكردي زاينال أوزين ومحامي دميرتاش.

إدارة سجن أدرنه رفضت طلب الوفد زيارة دميرتاش المعتقل منذ نوفمبر 2016، وأصدر الوفد بيانا من منطقة قريبة من السجن.

رئيس حزب اليسار السويدي، أكد أن الزيارة هدفها التأكيد على أنهم متضامنون ضد العمليات الأمنية التي تتم ضد حزب الشعوب الديمقراطية، مشددًا على أن العمليات التي يشنها النظام على الحزب الكردي غير ديمقراطية، ولا يمكن الموافقة عليها.

وأكد على ضرورة تطبيق المحاكم التركية قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الخاص بدميرتاش، مشيرًا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي حزب مهم ورئيسي لحل المشكلات الموجودة في الدولة.

يذكر أن السلطات التركية أصدت مؤخرا قرارات اعتقال بحق 82 شخصا أغلبهم قيادات في حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، على خلفية التحقيق في احتجاجات كوباني التي وقعت عم 2014.

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