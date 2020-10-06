‏أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي أن مستشفى “بيلكانت شهير”، بدون جهاز الليزر الآلي باهظ الثمن، بالرغم من التعاقد عليه، مشيرا إلى أن تكلفة الجهاز 22 مليون دولار أمريكي.

ولفت تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 إلى أن الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المستشفى لم تسلم الجهاز إلى مسئولي المستشفى.

كما كشف التقرير أن المستشفى نفسه لا يحتوى على حواجز الرصاص المخصصة لمنع الآشعة لحماية العاملين، مشيرًا إلى أن الأجهزة والمعدات الطبية المفقودة بعضها في مخازن الشركة المشغلة للمستشفى والبعض الآخر في مستشفى مرسين شهير التي تقوم بتشييدها الشركة نفسها.

تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الصحة لعام 2019، كشف الستار عن تلاعب وفساد داخل مؤسسات وزارة الصحة، مؤكدًا أن الشركات المنفذة للمستشفيات لا تلتزم بشروط المناقصات.

يشار إلى ان التقرير نفسه كشف أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين يحصلون على رواتب إعانة إعاقة بلغ إجماليها ملايين الليرات، رغم عدم وجود أي إثباتات تؤكد إعاقتهم، وعدم تسجيلهم في سجلات وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

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