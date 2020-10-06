ديار بكر (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الدعوة الحرة المؤيد للأكراد إسحاق ساغلام، إلى وقف المعاملة التعسفية للأكراد في تركيا.

وأوضح إسحاق ساغلام أن هناك عمليات تعذيب نوعية تستهدف الأكراد، مشيرا إلى واقعة إلقاء اثنين من المواطنين الأكراد من طائرة مروحية في فان عقب إلقاء القبض عليهما.

كما علق على عدد من الموضوعات كان أبرزها البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن من قبل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، بالإضافة إلى حذف الحكومة ما يخص “الأكراد” من مناهج الدراسية.

وقال ساغلام المعروف بتوجهه الإسلامي في تصريحاته: “ندعو المسؤولين لمنع الظلم الذي يذكرنا بفترات الظلام في تسعينيات القرن الماضي، ووقف أعمال المعاملة الكيفية”.

وأوضح أن الحكومة حذفت ما بخص “الأكراد” من المناهج الدراسية، قائلًا: “عقلية تجاهل المجتمع الكردي وصلت إلى مناهج وزارة التعليم، مما يظهر أن هناك تراجعا خطيرا للوراء يسيطر على الدولة. في مناهج مادة التاريخ للصف التاسع لعام 2019 كان هناك جزء خاص بـ”الأكراد واعتناقهم الإسلام”، ولكن هذا الجزء حذف من مناهج عام 2020. وأشار إلى أن مادة أخرى تتحدث عن “نظام الأمة العثمانية”، جاء فيه أن الدولة العثمانية تتكون من روم وأرمن وبلغاريين وعرب، وتتجاهل الأكراد تمامًا”.

وأكد أن ذلك يستهدف ضرب المستقبل المشترك للأتراك والأكراد معًا، قائلًا: “على الجميع أن يقف أمام هذه المحاولات. هذا المجال حساس للغاية حتى أنه لا يمكن أن يترك لعقليات متعصبة عرقيًا، ومتجاهلة للآخرين. لا شك أن حذف الأكراد من الكتب الدراسية غير كافٍ لحذفهم من التاريخ، ولن يغير حقيقة أنهم من أوائل الأقوام المسلمة”.

وأفاد: “هذه السياسات القومية التي تعتبر الهوية الكردية وكأنها معدومة لم تكن سياسة تتبناها الحكومة بل هي نتيجة بعض أخطاء الموظفين، فينبغي على المسؤولين الحكوميين أن يخرجوا ويبينوا تلك الأخطاء ويحاكموا الأشخاص الذين يرتكبون تلك الأخطاء والجرائم”.