نيويورك (زمان لتركية) – رفض موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي الالتزام بقرار الحكومة التركية، تعيين ممثلا له في تركيا، وفق ما كشف خبير حقوق الإنترنت البروفيسور، يامان أكدنيز.

يامان أكدنيز أستاذ قانون الإنترنت في جامعة بيلجي بإسطنبول، قال عبر تغريدة على تويتر، إن إدارة موقع فيس بوك رفضت القرار التركي، وأصدرت قرارًا بعدم تعيين ممثل لها في تركيا، مشيرًا إلى أن أكبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب وتيك توك لم تبدى استجابة لقرار الحكومة التركية.

ومع حلول الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ تطبيق قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلا لها في تركيا أو تعرضها لخطر الحظر إذا أصرت على عدم الالتزام.

ويهدف القانون إلى إخضاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الحكومة وضمان إزالة كل ما يعارضها بشكل فوري.

وأشار البروفيسو يمان عضو الجمعية التركية لحرية التعبير إلى أنه سيتم إخطار مواقع التواصل االجتماعي أولًا من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات خلال الشهر الجاري بضرورة تعيين ممثل لهم وإبلاغ الحكومة به، وبعدها سيتم تطبيق غرامة مالية على المخالفين بقيمة 10 ملايين ليرة تركية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم غرامة أخرى في الشهر التالي بقيمة 30 مليار ليرة، إذا لم يتم الالتزام.

وكشف أنه سيتم تقليل نسب الوصول إلى المنصات المخالفة بنسبة 50% خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، ثم 90% في شهر مايو/ أيار.

يذكر أنه تم التصويت على قانون تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحرككة القومية، في يوليو/ تموز الماضي عقب واقعة التنمر التي تعرضت لها عائلة وزير المالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، لكن سبق ذلك تهديد من الرئيس أردوغان بفرض رقابة صارمة على منصات التواصل الاجتماعي التي يلجأ إليها الأتراك بعض سيطرة أردوغان على وسائل الإعلام.

–