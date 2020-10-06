‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الاثنين، تسجيل 1429 إصابة و57 وفاة جديدة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 324 ألفًا و443 حالة، بعد تسجيل 1429 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفع إجمالي عدد الوفيات أيضًا إلى 8441 حالة بعد تسجيل 57 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن عدد حالات التعافي الجديدة هو 1182 وهو رقم أقل من عدد الإصابات المسحجل.

ومؤخرا هاجم رئيسا حزب الديموقراطية والتقدم والمستقبل علي باباجان وأحمد داود اوغلو وزير الصحة فخر الدين كوجا واتهما وزارة الصحة بإخفاء البيانات الحقيقية لإصابات ووفيات كوورنا.

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