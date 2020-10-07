أنقرة (زمان التركية)ــ صوت البرلمان التركي اليوم الأربعاء على مذكرة رئاسية لتمديد إرسال الجيش في عمليات عسكرية بدولتين عربيتين مجاورتين.

ووافق البرلمان على تمديد تفويض الرئيس رجب أردوغان بشأن إرسال القوات المسلحة التركية إلى دول أجنبية لمدة عام واحد.

وتسمح المذكرة باستمرار إرسال قوات عسكرية لمدة سنة إلى كلا من العراق و سوريا بزعم “احباط هجمات يمكن أن توجه إلى تركيا من منظمة إرهابية”.

التصديق على القرار الثلاثاء جاء تجديدا للقرار الذي صدق عليه البرلمان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من أجل شن عمليات عسكرية خارج حدود البلاد.

ومنذ منتصف يونيو الماضي تشن تركيا عمليات عسكرية برية وجوية في شمال العراق، تقول إنها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان قال السبت إن بلاده لن تشعر بالأمان والهدوء طالما لم يتحقق الأمن والهدوء في سوريا، فيما فهم منه أنه تلميح إلى عزمه تنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا.

أردوغان قال إن بلاده لم تترك “الأخوة” السوريين بمفردهم وستهدم ممر الإرهاب الذي تحاول بعض القوى إقامته بطول الحدود التركية الجنوبية، على حد قوله.

أضاف: “إن لم ينفذوا وعودهم بشأن تطهير المناطق الإرهابية الموجودة في سوريا، سنذهب ونفعل ذلك بأنفسنا”.

وكان الجيش التركي نفذ قبل عام عملية عسكرية في شرق الفرات ضد القوات الكردية، وتم إيقافها بعد تدخل روسي وأمريكي.

وأسفرت عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في أكتوبر العام الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية عن السيطرة على 68 بلدة، منها رأس العين وتل أبيض.

وتتهم دول المنطقة تركيا باستغلال ورقة الإرهاب، التي تمثلت بشكل رئيسي في حزب العمال الكردستاني، للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها العراق وسوريا، فضلا عن التدخل في ليبيا.

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